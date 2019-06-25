المالية: معدلات التضخم في2019م أقل بكثيرمن العام2018م

أكد د.عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية الجهاز المركزي للإحصاء في عمل المسوحات والبيانات الاقتصادية وإعداد المؤشرات الاجتماعية والتنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.

وكشف الوكيل أن معدلات التضخم من يناير حتى مايو 2019م مستقرة وأقل بكثير من معدلات التضخم في العام 2018م.

وقال إن نسبة التضخم في مايو 2019م بلغت44.95% مقارنة بنسبة 44.56% في ابريل 2019م مع زيادة طفيفة مردها لارتفاع الملابس خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في اجتماعه مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء د. كرم الله علي عبد الرحمن بمباني الجهاز المركزي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء.

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وناقش الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب توريد الأجهزة والمعدات للجهاز، إضافة لذلك تمت مناقشة المسح السريع لنفقات الأسرة للعام 2019م والتنمية المستدامة وتطوير النشر الالكتروني للبيانات الإحصائية ونشرها عبر الموبايل من الجهاز المركزي للإحصاء.

وأشاد وكيل وزارة المالية بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي في بناء قاعدة معلومات اقتصادية للاستفادة منها في السياسات الاقتصادية الكلية .

من جانبه أوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن الاجتماع استعرض أهم شعار اقتصادي للمرحلة القادمة هو خفض التضخم لرقم آحادي، مبيناً أن السودان يجب أن لا يتخلف في مؤشرات التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع تكملة البنية التحتية للجهاز المركزي في المركز والولايات والاستعداد لأي مشروعات قومية كبيرة .