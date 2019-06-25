والي شرق دارفور يقف على تدشين برنامج الحج

ترأس والي ولاية شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج أمس اجتماع لجنة الحج والعمرة للعام 1440هجرية بحضور مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية الفاضل حماد وأعضاء اللجنة وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات لتدشين برنامج الحج للعام 1440م.

وأكد الوالي لدى ترؤسه الاجتماع اهتمام حكومته بأمر الحجاج ودعا المواطنين بالولاية كافة للاهتمام بأمر استخراج الرقم الوطني لزيادة نسبة حصة الحجيج للعام المقبل بالولاية وطالب بضرورة الالتزام بالشروط واللوائح والعمل بشفافية ووضوح في أمر إجراءات الحجاج دون معاناة.