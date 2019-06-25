ترأس والي ولاية شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج أمس اجتماع لجنة الحج والعمرة للعام 1440هجرية بحضور مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية الفاضل حماد وأعضاء اللجنة وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات لتدشين برنامج الحج للعام 1440م.
وأكد الوالي لدى ترؤسه الاجتماع اهتمام حكومته بأمر الحجاج ودعا المواطنين بالولاية كافة للاهتمام بأمر استخراج الرقم الوطني لزيادة نسبة حصة الحجيج للعام المقبل بالولاية وطالب بضرورة الالتزام بالشروط واللوائح والعمل بشفافية ووضوح في أمر إجراءات الحجاج دون معاناة.
كانت هذه تفاصيل خبر والي شرق دارفور يقف على تدشين برنامج الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.