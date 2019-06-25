مفوضية حقوق الإنسان: تعاملنا بجدية مع شكاوى ميدان الاعتصام

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تلقيها العديد من الشكاوى في خيمتها بميدان الاعتصام قبل فضه، ارتبطت بالاعتداء على النفس والممتلكات، وبعضها متعلقة بالتعذيب، وأكدت تعاملها بجدية مع الشكاوى.

وأشار مدير إدارة الشكاوى بالمفوضية، اللواء شرطة معاش عماد الدين مضوي، خلال لقائهم ممثلي البعثات الدبلومسية بالمفوضية، إلى تلقيهم لـ(17) شكوى عن حالات اعتقال تعسفي بدون مبرر، لافتاً إلى أنهم تعاملوا مع الشكاوى بكل جدية وتم رفعها للمفوضية ومن ثم تحويلها للجهات المشكو ضدها،، وإلى أن بعض الشكاوى تتطلب بلوغها درجات التقاضي المعروفة،

فيما كشف عن رفضهم لبعض المظاهر السالبة بميدان الاعتصام، والتي أدت إلى بروز بعض السلوكيات المخالفة للقانون مع رصد بعض المظاهر الإيجابية.