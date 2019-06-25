نائب الممثل الخاص باليوناميد يعقد اجتماع بمكاتب الاتصال بدارفور

عقد نائب الممثل الخاص للبعثة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور حفظ السلام اليوناميد السيدة انيتا غبيهو اجتماعا ضم مكونات البعثة المختلفة العاملة في مكاتب الاتصال الولائية المختلفة بولايات شمال وشرق ووسط وجنوب وغرب دارفور وذلك للوقوف على الاحوال العامة لعمل هذه المكاتب وازالة العوائق التى تعترضها

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