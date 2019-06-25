التاريخ: 25-يونيو-2019
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نفت السفارة الأمريكية بالخرطوم بصورة قاطعة أن يكون السيناتور الأمريكي الذي خاطب حشد جماهيري بحضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” في لقاء الإدارات الإهلية بمنطقة “أبرق” شرق العاصمة الخرطوم، نفت أن يكون السيناتور متحدثاً باسمها.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي “بالفيس بوك” إن السيناتور الأمريكي سافر للسودان بشكل خاص ويعبر عن وجه نظره وليس مبعوث من الحكومة الامريكية للشؤون الخارجية.
وأكدت سفارة واشنطن بالخرطوم أن أمريكا تدعم إنتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون وتعمل علي استقرار الأوضاع وانفاذ اصلاحات في الحكم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية بالخرطوم: السيناتور الذي شارك خطاب جماهيري مع “حميدتي” لا يُمثل واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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