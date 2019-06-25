السفارة الأمريكية بالخرطوم: السيناتور الذي شارك خطاب جماهيري مع “حميدتي” لا يُمثل واشنطن

نفت السفارة الأمريكية بالخرطوم بصورة قاطعة أن يكون السيناتور الأمريكي الذي خاطب حشد جماهيري بحضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” في لقاء الإدارات الإهلية بمنطقة “أبرق” شرق العاصمة الخرطوم، نفت أن يكون السيناتور متحدثاً باسمها.

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وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي “بالفيس بوك” إن السيناتور الأمريكي سافر للسودان بشكل خاص ويعبر عن وجه نظره وليس مبعوث من الحكومة الامريكية للشؤون الخارجية.

وأكدت سفارة واشنطن بالخرطوم أن أمريكا تدعم إنتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون وتعمل علي استقرار الأوضاع وانفاذ اصلاحات في الحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)