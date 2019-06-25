“المبعوث البريطاني”: “مساعدات” للسودان عند تشكيل “المدنية”

قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيروزر، يوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصادياً عند تشكيل الحكومة المدنية، وذكر أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول، مجدداً حرص بلاده على التواصل مع السودان.

واستقبل وكيل وزارة الخارجية، السفير عمر دهب، المبعوثين الخاصين لكل من بريطانيا والنرويج للسودان، روبرت فيروزر وإيرلنج شونزبيرج، بحضور سفيري بريطانيا والنرويج.

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واستعرض السفير دهب الجهود الجارية للاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة مدنية، وأوضح أن الشعب السوداني ميال بطبعه للحلول السلمية، وأن السودانيين قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة الآن.

وأشار دهب بحسب شبكة الشروق – إلى أن هناك استحقاقات للسودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في العام 2005م، مثل إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها، ونبه إلى أهمية إرساء الأمن والسلام في مختلف أنحاء البلاد في ضوء ما كانت تشهده بعض مناطق البلاد من عمليات عسكرية، مؤكداً دور المجلس العسكري كضامن للاستقرار والأمن والانتقال السلمي للسلطة.

من جانبه، أكد المبعوث النرويجي أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين، وقال إن بلاده تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)