أكثر من (600) شخص يجلسون للامتحان التحريري لبعثة الحج

جلس أمس، أكثر من (600) شخص للامتحان التحريري للمتقدمين من الإداريين والمرشدين والمرشدات والأمراء لخدمة حجاج موسم 1440هـ لاختيار (30%) منهم لتكملة البعثة، فيما يخضع الذين تجاوزوا الامتحان لمعاينة يتم عبرها الاختيار النهائي للبعثة الإدارية.

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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد التاج محمد عثمان بحسب الصيحة – لدى تفقده سير الامتحان أمس، أن ترتيبات الحج وصلت مرحلة البناء. ونفى وجود مشكلات تعترض سير الحج، ونوه لحل مشكلة التقديم بالاستعانة بالشبكة الأرضية، ولفت لتوفير (214) هاتفاً لخدمة التقديم، وأوضح أن العدد المستهدف بولاية الخرطوم يبلغ (6384)، وأكد استقرار التكلفة الكلية للحج.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، علي إبراهيم حدقنو، إن هناك ثلاثة مكونات تؤثر في تكلفة الحج “خدمات الحاج في السعودية، الخدمات المساعدة والمقدمة في الحج، إضافة لخدمات الشركات والمؤسسات وتذاكر السفر حسب الوسيلة”، وكشف أن شركات الطيران وحّدت القيمة، وكذلك الشركات عبر البحر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)