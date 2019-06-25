كشفت الناشطة السياسية السودانية المهاجرة بألمانيا مي شطة بأنها تعرضت لأشد أنواع التعذيب خلال فترة اعتقالها من قبل أفراد جهاز الأمن وذلك في فترة وجودها في السودان ومشاركتها في الأنشطة السياسية ومن ضمنها مسيرة (لحس الكوع) خلال فترة المخلوع عمر البشير.
وروت شطة بأن أفراد من جهاز الأمن داخل أحد المعتقلات قد أجبروها هي و معها زميلتها المعتقلة على التبول أمامهم داخل حجرة الاعتقال إلا أنهن فضلن التبول على ملابسهن موضحة بأن هذا الأمر ترك أثراً نفسياً قاسياً عليهن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أفراد من جهاز الأمن يجبرون ناشطة سياسية على التبول أمامهم على ملابسها داخل حجرة المعتقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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