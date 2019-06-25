البنك المركزي: إنفراج نسبي في توفير السيولة عبر الصرافات

التاريخ: 25-يونيو-2019
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توقعت مصادر ببنك السودان المركزي طرح عملة (1000) جنيه الجديدة قريباً بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين، مؤكداً إكتمال طباعة الفئة الجديدة بعد وصول الأوراق الخاصة بطباعتها.
وأوضحت المصادر في تصريح بحسب (smc) إن طرح فئة الــ(1000) الجديدة سيسهم في إنفراج أزمة توفير السيولة النقدية بالبنوك والصرافات الآلية ، مبيناً أن البنك المركزي يقوم بجهود مكثفة لحل الشح في الأوراق النقدية وتوفيرها للمواطنين للتداول ، مؤكداً وجود إنفراج نسبي في توفير السيولة عبر الصرافات.
يذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن مواصفات وألوان والعلامات التأمينية للعملة الجديدة في الوسائل الإعلامية قبل طرحها في الأسواق والعمل بها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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