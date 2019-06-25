مباحثات سودانية أمريكية بالخرطوم

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التقى المبعوث الأمريكي دونالد بوث والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، بمسؤولين بوزارة الخارجية أمس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، ورصدت (آخر لحظة) الوفد الأمريكي بوزارة الخارجية أمس الأول وعلمت الصحيفة أن مهمة المبعوث الأمريكي تتمحور في دعم المبادرة الإثيوبية للتوفيق بين الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة آخر لحظة إن الاتحاد الأفريقي ليس له مبادرة وإن الاتحاد داعم للمبادرة الإثيوبية فقط، موضحاً أن مبعوث الاتحاد الأفريقي مهمته محدودة تتمحور في كتابة وإرسال تقرير كل 20 يوماً عن سير تنفيذ مهلة الـ(60) يوماً التي حددها مجلس الأمن والسلم الأفريقي والتي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)