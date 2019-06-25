بالفيديو : حسناوات استراليا يرقصن على أنغام (دسيس مان) المشهور بميدان الاعتصام قبل فضه

قدمت عدد من الحسناوات السودانيات باستراليا فواصل راقصة تجاوباً مع الأغنيات الثورية التي ابتدعها الثوار خلال فترة الاعتصام الذي انتظم ميدان القيادة العامة قبل عملية فضه الدامية في الثالث من يونيو الماضي حيث وجدت الأغنيات التي ابتدعها الثائر المشهور (دسيس مان) تجاوباً كبيراً من السودانيين الذين قاموا بترديدها.
وكانت الجالية السودانية بمدينة سيدني الاسترالية قد نظمت حراكاً ثوريا وتجمعاً احتجاجياً دعماً للثورة السودانية وذلك في يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري شارك فيه العديد من أبناء الجالية من الشباب والشابات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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