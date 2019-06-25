للمرة الثانية.. مياه الصرف تؤجل جلسات محكمة الخرطوم شمال

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة للمرة الثانية أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلساتها خلال اليوم الثلاثاء وذلك لغمر سور المحكمة بمياه الصرف الصحي وكذلك حراسة المحكمة بحسب ما نقلته صحيفة التيار ، مما أدى إلى تذمر الموجودين والمتقاضين لتعطيل العمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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