التاريخ: 25-يونيو-2019
17 مشاهدة
أكد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن سفارة المملكة قد اتخذت كل الإجراءات الميسرة لتأشيرات حجاج هذا العام (1440)هـ، وهي على استعداد تام لإتمام تأشيرات حصة حجاج السودان المتفق عليها وبالسرعة المطلوبة .
وقال خلال مخاطبته احتفال أقامه مركز عنقرة للخدمات الصحفية، بحسب ما نقلته سونا – إنه نتيجة لما تم توفيره من بنية تحتية تقنية لدى سفارات المملكة أصبحت التأشيرة ميسرة، منوهاً إلى أنه وفي شهر رمضان تم إجراء التأشيرة لمائة ألف من المعتمرين من السودان، والتي كانت فيما مضى تستغرق شهراً كاملاً، مضيفاً أن سفارات المملكة لديها الآن من البنية ما يمكنها من أن تتم التأشيرة في ظرف ساعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية : إجراءات ميسرة لحجاج السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.