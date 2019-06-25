السفارة السعودية : إجراءات ميسرة لحجاج السودان

Advertisements

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن سفارة المملكة قد اتخذت كل الإجراءات الميسرة لتأشيرات حجاج هذا العام (1440)هـ، وهي على استعداد تام لإتمام تأشيرات حصة حجاج السودان المتفق عليها وبالسرعة المطلوبة .

وقال خلال مخاطبته احتفال أقامه مركز عنقرة للخدمات الصحفية، بحسب ما نقلته سونا – إنه نتيجة لما تم توفيره من بنية تحتية تقنية لدى سفارات المملكة أصبحت التأشيرة ميسرة، منوهاً إلى أنه وفي شهر رمضان تم إجراء التأشيرة لمائة ألف من المعتمرين من السودان، والتي كانت فيما مضى تستغرق شهراً كاملاً، مضيفاً أن سفارات المملكة لديها الآن من البنية ما يمكنها من أن تتم التأشيرة في ظرف ساعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)