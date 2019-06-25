المجلس الاستشاري يناقش أعمال الدورة 41 بجنيف

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الثلاثاء ببرج العدل برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس المجلس الاستشاري المكلف مولانا بابكر أحمد قشي وبحضور أعضاء المجلس الاستشاري.

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و ناقش الاجتماع بحسب سونا – سير عمل لجنة جمع المعلومات التي كونت مؤخراً و التي باشرت أعمالها بالتنسيق و التعاون مع الجهات ذات الصلة. و أكد على ضرورة تشكيل قاعدة بيانات ترفد المجلس بمعلومات و بيانات وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

كما تطرق الاجتماع لجدول أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف و أمن الاجتماع على ضرورة إطلاع آليات حقوق الإنسان على الجهود المبذولة من قبل السودان في مجال حقوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)