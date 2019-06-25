المجلس الاستشاري يناقش أعمال الدورة 41 بجنيف

التاريخ: 25-يونيو-2019
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عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الثلاثاء ببرج العدل برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس المجلس الاستشاري المكلف مولانا بابكر أحمد قشي وبحضور أعضاء المجلس الاستشاري.
و ناقش الاجتماع بحسب سونا – سير عمل لجنة جمع المعلومات التي كونت مؤخراً و التي باشرت أعمالها بالتنسيق و التعاون مع الجهات ذات الصلة. و أكد على ضرورة تشكيل قاعدة بيانات ترفد المجلس بمعلومات و بيانات وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
كما تطرق الاجتماع لجدول أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف و أمن الاجتماع على ضرورة إطلاع آليات حقوق الإنسان على الجهود المبذولة من قبل السودان في مجال حقوق الإنسان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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