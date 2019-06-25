صادر الصمغ العربي يبلغ 75 ألف طن في العام

كشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي دكتور عبد الماجد عبد القادر أن إنتاج حزام الصمغ العربي بلغ 110 ألف طن يصدر منها حوالي 80 ألف طن عبر وسائل التصدير المشروعة، فيما تتسرب حوالي 30 ألف طن عبر التهريب لحدود السودان .

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وأكد في تصريح بحسب (سونا) أن إجمالي صادر الصمغ العربي للعام 2018 بلغ 75 ألف طن ، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي إلى 12 ألف طن، مشيراً إلى أن سعر القنطار المنتج بلغ 3 آلاف جنيه في العام 2018م.

وعن عدد المصانع التي تصنع الصمغ العربي لأغراض الصادر أكد عبد القادر على ارتفاع عددها من 7 مصانع في 2008 إلى 25 مصنعاً في العام 2018، لافتاً أن حجم التمويل الحالي لاستزراع الصمغ العربي عبر المحفظة التي يرعاها مصرف المزارع والخرطوم قد بلغ 500 مليون جنيه ، مبيناً مكانة السودان المرموقة في إنتاج الصمغ العربي على المستوى العالمي مما دعا (منظمة انكتاد) للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إلى إبداء تعاونها مع الحكومة السودانية (مجلس الصمغ العربي ووزارة الخارجية) والدعوة لمؤتمر عالمي يعقد في اكتوبر القادم لإنشاء المركز الإفريقي للصمغ العربي بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)