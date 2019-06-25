والى شرق دارفور يهنئ الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية واسرهم

تفقد والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل ابوبكر محمد حاج يرافقه مدير عام وزارة التربية والتوجيه الاستاذ حامد جمعة ولجنة امن الولاية ومدير المرحلة الثانوية ومديرو الادارت والمدارس تفقدوا اسر الطلاب والطالبات المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام. وهنأ والي شرق دارفور واعضاء حكومته ولجنة امن الولاية اسر المتفوقين والطلاب والطالبات الذين كانوا ضمن العشرة الأوائل بالولاية واكد المزمل اهتمام حكومته بالعملية التعليمية والتزام حكومة الولاية بتدريب المعلمين والمعلمات ،مشيراً إلى دورهم الكبير في اداء الرسالة التعليمية تجاه النشء والنجاح الباهر الذي حققه الطلاب والطالبات هذا العام، شاكراً اسر الطلاب علي صبرهم ودعمهم ورعايتهم للأبناء حتي احرزوا هذا النجاح الكبير للولاية واعلن تبرعه بحافز مالي نقدي لكل الطلاب والطالبات الاوئل بالولاية وابان ان الزيارة لاسر وأولياء الطلاب هو ناتج عن الفرحة لتحفيز الطلاب

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