الرئيس الأمريكي يجدد تهديده بمحو إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة إيران رداً على أي ضربات توجهها طهران "لأي شيء أمريكي"، وذلك بعدما قالت الأخيرة إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنه "متخلفة عقلياً".
وقال ترامب على تويتر: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديدة وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.. وفي بعض المجالات كاسحة تعني المحو".
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