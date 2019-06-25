التحرير والعدالة: سياسة الاقصاء ستعيق مسار العملية السلمية

طالب حزب التحرير والعدالة القومى القوى السياسية بضرورة توحيد الرؤى تجاه الاجندة الوطنية فى وقت اعلن فيه تعاونه مع المجلس العسكرى فى تشكيل الحكومة الجديدة. واكد حيدر قالوكوما نائب رئيس الحزب في تصريح ان اى قوى لا تستطيع فرض واقع جديد لايقبله الشعب السودانى، مشيرا الى ان سياسة الاقصاء التى تسعى لها بعض الجهات السياسية من شانها ان تعيق مسار العملية السلمية بالبلاد.

واضاف قالوكوما ان المرحلة القادمة تتطلب تعاون الجميع وتوحيد الكلمة والصف واستبعاد الاجندات الخارجية والشخصية من اجل مصلحة الوطن .

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