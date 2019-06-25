حفظ السلام الباكستانية توزع عدد من الماعز للنساء في كبكابية بدارفور

في مبادرة وجدت الشكر من الجميع اقدم فريق من قوات حفظ السلام الباكستانية العاملة في دارفور حفظ السلام اليوناميد بتوزيع عدد من الماعز للنساء بمنطقة كبكابية وتعتبر هذه المبادرة واحدة من المبادرات الانسانية الخيرية لدعم المجتمعات المحلية بدارفور

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