علي عثمان ينتقد “المجلس العسكري” ويمزح قائلا لابوهريرة “رجله حارة”

وانتقد علي عثمان رفض “المجلس” له ممارسة نشاطه في أعماله الخاصة، ولم يسمحوا له مقابلة الموظفين ومعاونيه في العمل وأن الزيارات اقتصرت على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فقط، مشيرة إلى أن علي عثمان سخر من الوزير السابق “أبو هريرة حسين” بأنه وزير وعريس لم يمكث سوى (13) يوماً ممازحاً إياه بأن “رجله حارة”.
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