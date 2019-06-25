منى أبو العزائم تكشف عن حالة قادة النظام البائد بسجن كوبر

وروت “منى” أنها تحدثت مع قادة النظام السابق حيث اشتكى لها “عوض الجاز” عن تسبب الشائعات في تشريد أسرته وأبدى انزعاجه من اقتحام منزله، وقال لها إن منزله سرقت جميع مقتنياته وأن أبناءه الأربعة الذين كانوا يقيمون معه في الشقق العلوية هربوا إلى جهات غير معلومة عقب اقتحام المنزل من المواطنين.
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