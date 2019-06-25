منى أبو العزائم تكشف عن حالة قادة النظام البائد بسجن كوبر

كشفت مفوضة الإعلام بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان (منى أبو العزائم) عن معلومات جديدة عن حالة قادة النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر، وقالت “منى” التي زارت السجن مؤخراً ضمن وفد المفوضية إنها التقت بالمعتقلين وعددهم (23) حالتهم الصحية والمعنوية جيدة عدا ثلاثة منهم.

وروت “منى” أنها تحدثت مع قادة النظام السابق حيث اشتكى لها “عوض الجاز” عن تسبب الشائعات في تشريد أسرته وأبدى انزعاجه من اقتحام منزله، وقال لها إن منزله سرقت جميع مقتنياته وأن أبناءه الأربعة الذين كانوا يقيمون معه في الشقق العلوية هربوا إلى جهات غير معلومة عقب اقتحام المنزل من المواطنين.