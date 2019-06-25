مدير سجن كوبر الأسبق يكشف عن حقائق جديدة حول محاولة تهريب المخلوع

كشف مدير سجن كوبر الأسبق اللواء شرطة (م) عماد الدين مضوي عن حقائق جديدة حول محاولة تهريب الرئيس “البشير” من سجن كوبر. وأكد أن سجن كوبر مصمم على درجة تأمين عالية حيث تحيط به أربع دوائر تأمينية، الداخلية من قوات المعلومات والشرطة، والخارجية شرطة السجون، والقوات المساندة مثل القوات المسلحة التي تحمي السجن في هذه الظروف وأكد أن سجن كوبر منذ تأسيسه لم يشهد أي محاولة اقتحام، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن يحدث ذلك. ونبه إلى أن ما حدث يعود إلى حدوث إطلاق نار تحت كوبري كوبر على متظاهرين أغلقوا الشارع بالمتاريس. وأشار اللواء “مضوي” إلى أن حالة الهروب لقاتل الأمريكي “غرانفيل” ربما بسبب خلل إداري أو تأميني وأن السجن من الصعوبة الهجوم عليه.

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