المجلس العسكري السوداني: لا يوجد معتقلون سياسيون حاليا في السجون

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه لا يوجد معتقلون سياسيون حاليا في سجون السودان، مؤكدا استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع كافة الأطراف على الهواء مباشرة.

وأضاف حميدتي - في كلمة ألقاها في كردفان وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية - أن المجلس سيطلق معتقلي الحركات المسلحة في البلاد، مشيرا إلى أن الإدارة الأهلية والشباب هم الذين يقودون التغيير حاليا في السودان، وأن التغيير تم بإرادة الشعب، وبمساعدة القوات المسلحة.

وكشف أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي، مبينا أن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة حكماء من مائة شخص للمساعدة في تلك المرحلة.

وأشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى أن التهميش والظلم يثيران المشاكل مثلما حصل في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذرا من أن عدم استغلال التغيير الحالي، يمكن أن يفاقم التهميش في البلاد.