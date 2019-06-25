تجمع المهنيين يستكر اقتحام الشرطة لمعمل استاك لقمع المحتجين

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements استنكر تجمع المهنيين السودانيين تدخل قوات الشرطة واقتحام المعمل القومي” استاك” لفض وقفة احتجاجية نفذها كوادر المعمل وموظفية اليوم الثلاثاء مطالبين بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجزرة القيادة العامة وما تبعها من مجازر في العاصمة والأقاليم. وقال تجم المهنيين في صفحته بالفيس بوك “إذ ندين هذا العمل الهمجي السافر الذي يعري الغوغائية الفجة للقوات الأمنية المنتشرة في المدن، نحذر من مغبة تدمير مقدرات البلاد وانتهاك حرمات الشعب بكسر ما هو مصان لعقود وما هو محروس بالقيم النبيلة والسلوك المتسامح للسودانيين”.

وقال إن هذا النظام يعمل على نشر الرعب وتعميم الإرهاب ليصبح قانون الغاب هو السائد وهذه مهزلة ستنتهي بنهاية المجلس العسكري الانقلابي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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