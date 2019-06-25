بالفيديو:ممثل سوداني يطالب (بست عرقي) للوصول للعالمية

ألمح الفنان والممثل الكوميدي خالد نيالا الى ان تناولنا الدرامي بعيدا عن الواقع الذي نعيشه في السودان قد أضعف الانتشار لاعمالنا الدرامية موضحا بان الدراميين السودانيين لا ينقلون الواقع السوداني كما هو مشيرا الى اننا لا نستطيع معالجة أزماتنا وايصالها للعالم ما لم نتناولها كما هي.
وضرب نيالا مثلا بعدم عرضنا لكثير من الممارسات المنتشرة في الواقع وفي المجتمع الا ان الدراما تتحرج في تناولها كما هي مثل تناول الخمور والمنبهات قائلا :(السكر عندنا هنا في السودان ممنوع لكنه موجود) مضيفا بان خناك شخصيات مرتبطة به لكنها شخصيات لا تظهر في الاعمال الدرامية حيث قال :(في ست عرقي وفي السكارى البمشوا عندنا السعوط والشيشة لي ما قاعدين نجيبا في درامتنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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