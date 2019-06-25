كم دفع رونالدو إكرامية لعمال الفندق الذي أقام فيه في اليونان …مبلغ لايصدق !

التاريخ: 25-يونيو-2019
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قضى رونالدو أجازته في منتجع كوستا نافارينو باليونان الذي تكلفة الليلة فيه 7000 باوند هو وعائلته .
رونالدو حرص على عدم إلتقاط صور له طوال الرحلة إلا صور قليلة وقد قام بدفع 18 ألف باوند لعمال الفندق إكرامية لهم لحسن تعاملهم مع أسرته وعدم سماحهم للمصورين إلتقاط صور له طوال الرحيلة .
وبحسب موقع هاي كورة رونالدو قضى الأجازة مع صديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله الأربعة ( كريستيانو رونالدو جونيور ، 9 سنوات ، توأمان إيفا ماريا وماتيو وطفل رضيع ألانا ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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