التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة إحتفل عشاق كرة القدم الأسبانية بعيد ميلاد ميسي ال32 عاما وبحسب موقع هاي كورة هناك بعض التحديات التي تنتظر ميسي قبل إعتزاله لكرة القدم : 1_ استعادة دوري أبطال أوروبا المفقود من 2015 Advertisements 2_الفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي 3_الفوز مع الأرجنتين بلقب كبير إما كأس العالم أو كوبا أمريكا 4_الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحتفاله بعامة ال(32).. أربعة إنجازات إن حققها ميسي سيختم كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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