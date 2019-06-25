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بعد إحتفاله بعامة ال(32).. أربعة إنجازات إن حققها ميسي سيختم كرة القدم

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 25-يونيو-2019

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بعد إحتفاله بعامة ال(32).. أربعة إنجازات إن حققها ميسي سيختم كرة القدم

إحتفل عشاق كرة القدم الأسبانية بعيد ميلاد ال32 عاما  وبحسب موقع هاي كورة هناك بعض التحديات التي تنتظر ميسي قبل إعتزاله لكرة القدم :

 

1_ استعادة المفقود من 2015

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2_الفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي

3_الفوز مع الأرجنتين بلقب كبير إما كأس العالم أو كوبا أمريكا

4_الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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