والي الخرطوم: الخدمات تمثل أولوية قصوى للحكومة

أكد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، أن الخدمات تمثل أولوية قصوى لحكومته باعتبار أن المحليات هي المرتكز الأساسي للمرحلة القادمة، واطمأن خلال زيارته لمحلية الخرطوم على الأداء التنفيذي والإداري بالمحلية.

واستمع الوالي بحسب وكالة السودان للأنباء – لتنوير ضافٍ قدمه معتمد الخرطوم اللواء الركن م. صبري بشرى الشاذلي، معلناً جاهزية المحلية للعام الدراسي الجديد والتوسع في مراكز البيع المخفض والاهتمام بمعاش المواطن في المقام الأول.

من جانبه، وجه والي الخرطوم حكومة المحلية بتسريع الخطى في إكمال المشروعات المتعلقة بالطرق كافة، ومعالجة كسورات الصرف الصحي والسطحي.

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إلى ذلك، وقف والي ولاية الخرطوم ميدانياً على بعض مشروعات المحلية المتمثلة في سوق نيفاشا الملحق بالسوق المحلي، وعدد من المدارس التي تقع في دائرة التأهيل والصيانة، موجهاً بسرعة إكمال العمل فيها.

في ذات السياق، أمن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، خلال تفقده محليه جبل الأولياء، أن الشباب هم قادة التغيير وستجد قضاياهم الاهتمام، وطرح فرصاً لتشغيلهم ومشاركتهم في قضايا الولاية.

كما وقف على الأعمال الجارية لتجهيز مرافق مياه الأمطار، ووجه بإحكام التنسيق بين المحلية ووزارة البنى التحتية، معلناً عن وصول عدد من البصات تضاف إلى الأسطول العامل.

وكان معتمد محليه جبل الأولياء اللواء م. حسام الدين محمد الأمين قدم تنويرا حول اعمال النظافة والاستعداد للعام الدارسي الجديد وفصل الخريف، مبينا أن الأمن المجتمعي يمثل أولوية قصوى لمحليته في المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)