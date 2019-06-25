المعادن :التعدين لايكون على حساب الأجيال القادمة

أكد والي ولاية نهر النيل اللواء ركن عبد المحمود حماد رغبتهم في الوقوف على الاشكالات في أسواق التعدين بالتعاون مع وزارة المعادن للخروج بهذا القطاع من العقبات التي تعتريه.

من جانبه أشاد وكيل وزارة المعادن د. عباس الشيخ في اجتماع مجلس تنسيق التعدين بولاية نهر النيل الذي انعقد اليوم الثلاثاء( بالمجهودات الكبيرة التي حققتها الولاية خاصة الاختراق الذي تم في مجال الوقود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الشركات العاملة في مجال التعدين يعتبر عملا موجبا يجنب الشركات العديد من المشكلات التي تواجهها شركات التعدين.

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ولفت الانتباه إلى أن التعدين التقليدي يجب أن لايكون على حساب حقوق الإنسان والأجيال القادمة، إلى جانب البيئة لذلك لابد من الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وذلك بالتقليل من استخدام الزئبق وذلك بالارشاد عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مشيرا إلى أن استخدام الزئبق دون احترازات الصحة والسلامة تعرض المعدنين والبلاد لخطر كبير إذ انجرف الزئبق إلى مجاري الأنهار والخيران.

في الأثناء كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابي لوزارة المعادن) محمد طاهربحسب وكالة السودان للأنباء أن نصيب الولاية من عائدات التعدين فاق الـ(315) مليون فيما بلغت المبالغ المرصودة للمسؤولية المجتمعية أكثر من (120) مليون جنيه .

ولفت محمد طاهر أنه خلال فترة الستة أشهر الماضية شهد قطاع التعدين بالولاية عددا من العقبات وذلك للظروف السياسية التي تمر بها البلاد الأمر الذي انعكس على القطاع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)