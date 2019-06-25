بكفالة مالية قدرها (4) مليارات جنية.. الإفراج عن رئيس المريخ السابق

أفرجت شرطة القسم الشرقي بالعاصمة السودانية عن محمد الشيخ مدني، رئيس المريخ المستقيل، وذلك بعد جهود ضخمة من قيادات رياضية وعدد كبير من القيادات التاريخية للنادي، حيث تم تسليم الشرطة شيكا يعادل المبلغ المالي مثار الشكوى، ليعرض في المحكمة عند بداية مداولاتها.

وبحسب موقع كورة فإن ابرز الشخصيات التي وقفت وراء ذلك، والتي كان على رأسها رئيس اتحاد كرة القدم السابق الدكتور معتصم جعفر، بجانب تحركات رئيس المريخ السابق لعدة دورات جمال الوالي.

وقام جعفر بتسليم سلطات الشرطة شيكا ماليا بمبلغ 4 مليارات جنيه، وسط متابعة القيادات التاريخية وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين تقدمهم جعفر قريش، إلى جانب الأقطاب والمشجعين.

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وساهم في جمع المبلغ المالي مثار الشكوى العديد من الشخصيات، وكتبت المبالغ المدفوعة كمستحقات لمعتصم جعفر، الذي حرر الشيك الملياري الذي قدم للشرطة باسمه.

كما قدم مجلس المريخ مدعوما بتحركات العديد من الشخصيات، خطابا من اتحاد الكرة السوداني، تؤكد أن مدني عضوا معينا بالمجلس المنتخب، وليس رئيسا حتى تتم مقاضاته، وخطابا آخر من المفوضية يؤكد أنه استقال من رئاسة المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)