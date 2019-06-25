تعيين مدير عام جديد لبنك البركة بالسودان

أعلنت مجموعة البركة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها، عن تعيين الرشيد عبدالرحمن علي مديراً عاماً جديداً لبنك البركة بالسودان، خلفاً لـ عبدالله خيري الذي تقاعد عن العمل ابتداءً من شهر يونيو الجاري.

ووجه رئيس مجلس إدارة بنك البركة السودان عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، خالص الشكر والتقدير لـ عبدالله خيري نظير عطائه وخدماته القيادية ورؤيته الحكيمة طوال فترة رئاسته للبنك.

وقال بحسب الشروق – إنه كان طوال هذه الفترة حريصاً على سلامة أداء البنك وتبوئه المكانة الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية السودانية، مما شكل رافداً مهماً في نجاح مسيرة مجموعة البركة المصرفية.

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وعبر يوسف عن الترحيب بالرشيد عبدالرحمن علي كمدير عام جديد للبنك.

وشغل الرشيد سابقاً منصب نائب المدير العام لبنك البركة السودان. ويمتلك خبرة مصرفية لنحو أربعين عاماً في عدد من المناصب القيادية في المصارف السودانية قبل أن ينضم إلى بنك البركة السودان عام 2000 كمدير للاستثمار.

وتدرج في المناصب ليصبح نائباً للمدير العام عام 2015، وهو حاصل على درجة الماجستير في الصيرفة والتمويل من جامعة جيورديانو دلامور بميلان إيطاليا عام 1989، وله عدد من البحوث المصرفية والمالية المنشورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)