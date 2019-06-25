“المفوضية القومية” تكشف عن 17 شكوى لاعتقال تعسفي

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تلقيها لــــ17 شكوى عن حالات اعتقال تعسفي بدون مبرر، كما تلقت العديد من الشكاوى بخيمتها بميدان الاعتصام قبل فضه ارتبطت بالاعتداء على النفس والممتلكات وبعضها متعلقة بالتعذيب.

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وقال مدير إدارة الشكاوى بالمفوضية اللواء شرطة معاش عماد الدين مضوي، بحسب الشروق – خلال لقاء بممثلي البعثات الدبلومسية بالمفوضية، إنهم تعاملوا مع الشكاوى بكل جدية، وتم رفعها للمفوضية ومن ثم تحويلها للجهات المشكو ضدها.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى تتطلب بلوغها درجات التقاضي المعروفة، فيما كشف عن رفضهم لبعض المظاهر السالبة بميدان الاعتصام والتي أدت إلى بروز بعض السلوكيات المخالفة للقانون مع رصد بعض المظاهر الإيجابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)