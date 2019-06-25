قمتان في دوري النخبة تحددان مصير المنافسة على اللقب

تسعى 3 فرق للاستمرار بصدارة قسم النخبة في الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، وذلك عندما تخوض مباريات الجولة الثالثة التي سوف تلعب الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم.

على إستاد المريخ في أم درمان، سيكون المريخ أمام امتحان شرس، في مواجهة الهلال الاُبَيِّض، في القمة الأولى بالجولة، إذ سيحاول الفريق الأحمر كسر صمود الأبيض، الذي لم يخسر على ملعبه منذ الموسم الماضي.

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يملك الفريقان 6 نقاط، مما يعني أن فوز أحدهما سيفض شراكتهما في الصدارة، كما أن الفوز نفسه يعني التخلص من عقبة كبيرة في طريق الفوز بلقب المسابقة.

وفي لقاء آخر يستضيف الهلال، الأهلي شندي، في القمة الثانية بالجولة، ولا يحتمل موقف الهلال التفريط في الفوز، لأن التعادل أو الخسارة ستبعده عن المنافسة على اللقب.

ويحتل الهلال الترتيب الثالث برصيد 4 نقاط، تحصل عليها من تعادله السلبي مع الخرطوم الوطني، ثم فوزه على المريخ الفاشر برباعية نظيفة، بينما يتصدر الأهلي شندي الترتيب برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المريخ والهلال الأبيض، بعد فوزه على المريخ الفاشر، والخرطوم الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)