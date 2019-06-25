“العدل والمساواة” ترحب بإطلاق سراح الأسرى

التاريخ: 25-يونيو-2019
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أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، ترحيبها بقرار المجلس العسكري الانتقالي إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، واعتبرت أن القرار يمنح الحرية لعدد كبير من منسوبي الحركات المسلحة المعتقلين وأنه يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أعلن، الإثنين، أن المجلس اتخذ قراراً بإطلاق سراح أسرى جميع الحركات المسلحة.
ودعا أمين التفاوض والسلام بالحركة أحمد محمد تقد لسان في بيان، الثلاثاء،بحسب الشروق – إلى ضرورة ألا يستثني القرار أحداً من الأسرى، وطالب بالكشف عن مكان تواجد كافة الأسرى وإطلاق سراحهم فوراً.
ونبه تقد إلى أن الحركة تؤكد أن السلام أولوية، ودعا من أسماهم بفرقاء الأزمة السودانية إلى وضع مسألة وقف الحرب وتحقيق السلام في سلم أولويات الأزمة الوطنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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