تجمع المهنيين يحذر المجلس العسكري من الانفراد بتشكيل الحكومة

التاريخ: 25-يونيو-2019
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺩ. أﻣﺠﺪ ﻓﺮﻳﺪ، ﺇﻥ ﻭﺻﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑـ(ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ.
ﻭﻟﻔﺖ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ حسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ أﻣﺲ، إلى ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ أﻣﺲ ﺍأﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻲ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻱ “ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ”، ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﺒﺎﺩ، ﺃﺷﺎﺭ إلى ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻴﻦ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ أﻣﺮﻳﻦ أﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺳﻌﺎﻓﻲ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ إﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻣﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭﺗﺎﺑﻊ (ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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