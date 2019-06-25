صحيفتان جديدتان في طريقهما للمكتبات

علمت مصادر أن صحيفتين سياسيتين في طريقهما للمكتبات، الأولى هي (السوداني الدولية) لصاحبها “محجوب عروة” وهي كانت تصدر منذ سنوات.. عروة بدأ في استقطاب نجوم الصحافة.

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الصحيفة الثانية سيصدرها الناشر والكاتب الصحفي المعروف الطيب مصطفى.. الطيب يفاضل بين خيارين شراء صحيفة (الشارع السياسي) المملوكة للأستاذ محمد أحمد كرار، أو تأسيس صحيفة جديدة باسم (اليقظة) حسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)