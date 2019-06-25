التاريخ: 25-يونيو-2019
23 مشاهدة
علمت مصادر أن صحيفتين سياسيتين في طريقهما للمكتبات، الأولى هي (السوداني الدولية) لصاحبها “محجوب عروة” وهي كانت تصدر منذ سنوات.. عروة بدأ في استقطاب نجوم الصحافة.
الصحيفة الثانية سيصدرها الناشر والكاتب الصحفي المعروف الطيب مصطفى.. الطيب يفاضل بين خيارين شراء صحيفة (الشارع السياسي) المملوكة للأستاذ محمد أحمد كرار، أو تأسيس صحيفة جديدة باسم (اليقظة) حسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفتان جديدتان في طريقهما للمكتبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.