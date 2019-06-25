عبد العزيز المبارك متفائل

أكد الفنان عبد العزيز المبارك تفاؤله بأن يتم الاتفاق بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، وقال المبارك في حديث لمصدر إن منبع تفاؤله يعود لمحبة الجميع للوطن وعملهم من أجل استقراره وتنميته، مضيفاً أن الوطن في هذا التوقيت الحرج يحتاج إلى اتفاق جميع أبنائه والتفافهم حوله، حتى يعبر إلى بر الأمان، ثم التفرغ لبنائه ليعود رائداً كما كان في القارة الإفريقية والوطن العربي والعالم قاطبة حسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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