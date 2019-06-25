فنان شاب يدخل في غيبوبة لأكثر من أربع وعشرين ساعة

دخل فنان شاب شهير في غيبوبة بسبب تعاطيه لأقراص مخدرة، وتعود التفاصيل وفقاً لشهود عيان إلى أن الفنان تناول نوعاً من الأقراص لم يقو جسده على تحملها مما أدى إلى إصابته بغيبوبة وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات وظل بغيبوبته لأكثر من أربع وعشرين ساعة، وظل أصدقاؤه في توجس من الإجراءات القانونية حتى لحظة مغادرتهم المستشفى حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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