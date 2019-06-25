محامي معروف يشكو صاحب عمارة بعد سقوطه داخل بئر بالخرطوم

تنظر محكمة الأوسط بالخرطوم في محاكمة صاحب عمارة بتهمة الإهمال وذلك بعد أن تقدم محامي معروف بشكوى ضده وذلك على اثر سقوطه داخل بئر بالمنزل مما تسبب له في كسر يده وقام بإجراء عدد من العمليات.

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وتعود التفاصيل حسب صحيفة الدار، عندما تقدم المحامي بشكوى ضد صاحب العمارة بعد سقوطه داخل البئر بالعمارة فهو مستأجر منه إحدى الشقق، حيث كانت البئر مفتوحة مما تسبب ذلك في سقوطه وقام بإجراء العلاجات اللازمة وإجراء عدد من العمليات ليده التي تعرضت لكسور متعددة وبعدها اتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم وحول البلاغ للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)