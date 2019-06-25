مقتل شرطي ضرباً بآلة صلبة على رأسه بشرق النيل

التاريخ: 25-يونيو-2019
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تحقق شرطة قسم الحاج يوسف في البلاغ المدون تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد بعد مقتل شرطي بحي البركة بشرق النيل.
وتشير التفاصيل إلى أن خلافاً وقع بين المتهم والقتيل حول شقيقة المتهم الذي قام بضرب المجني عليه بآلة صلبة على رأسه نقل على اثرها للمستشفى بواسطة أورنيك 8 جنائي وبعد مكوثه ما يقارب سته أيام توفي إلى رحمة مولاه متأثراً بجراحه ليتم تحويل البلاغ من الأذى الجسيم إلى القتل العمد، كما تم القبض على المتهم حسب صحيفة الدار الذي تباشر الشرطة تحرياتها معه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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