فتاة تشرع على الانتحار بسبب خلاف مع خطيبها

التاريخ: 25-يونيو-2019
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في حادثة غريبة من نوعها وبينما كانت العلاقة تسير بين الشاب وخطيبته على أحسن حال إلا أن الشيطان وسوس لهما واشتد الخلاف بينهما ولم تكن الخطيبة تتحمل النقاش الحاد الذي حدث بينهما وبين خطيبها وما كان منها إلا أن تقوم بتناول كوب من الصبغة للتخلص من حياتها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها.
وتم فتح بلاغ حسب صحيفة الدار، تحت المادة (133) الشروع في الانتحار ونقل المصابة إلى المستشفى وعمل لها غسيل للمعدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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