انخفاض فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال أبريل

انخفض فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو، أبريل الماضي، بأكثر من التوقعات.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سجل مستوى 20.9 مليار يورو خلال أبريل الماضي، مقابل مستوى 25 مليار يورو في مارس السابق له.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري داخل منطقة اليورو سيسجل مستوى 23.2 مليار يورو في الشهر الماضي.
وأوضحت البيانات أن فائض الميزان السلعي انخفض عند 22 مليار يورو من مستوى 25 مليار يورو في شهر مارس.
كما هبط فائض الميزان الخدمي بمقدار 2 مليار يورو في أبريل الماضي مُسجلًا 6 مليار يورو.
أما ميزان الدخل الثاني، فسجل عجزًا بقيمة 12 مليار يورو، وهو مستوى أعلى من 11 مليار يورو العجز في الميزان خلال الشهر السابق له.
وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمئة عند 1.1202 دولار.
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