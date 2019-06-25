الأسهم السعودية تفقد 1.47 % من تعاملاتها اليوم

هبطت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد وتيرة التراجع لتبلغ 130 نقطة بنسبة 1.47 % لتغلق عند 8739 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 23 نقطة بنسبة 1.8 % ليغلق عند 1292 نقطة.

وجاء التراجع بضغط رئيس من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي".

وأغلق المؤشر العام دون متوسط 21 يوما ما يجعل أداءه أسوأ من متوسط أدائه خلال شهر، واستمرار ذلك سيحد من شهية المخاطرة ويزيد الضغوط البيعية، ومن المهم من ناحية فنية الحفاظ على مستويات 8718 نقطة التي تشكل مستوى دعم، حيث الحفاظ عليها سيبقي السوق في النطاق الإيجابي للمدى القصير وإمكانية الوصول إلى مستويات 9200 نقطة.

* الأداء العام للسوق:-

فتح المؤشر العام عند 8869 نقطة، وتداولات بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8884 نقطة بمكاسب 0.17 %، بينما أدنى نقطة عند 8734 نقطة فاقدا 1.52 %.

وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8739 نقطة فاقدا 130 نقطة بنسبة 1.47 %.

وتراجعت السيولة 73 في المائة بنحو 7.7 مليار ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 32 ألف ريال للصفقة الواحدة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 64 % بنحو 195 ألف سهم متداول لتصل إلى 111 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.20 %.

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أما الصفقات فتراجعت 47 % بنحو 75 ألف صفقة لتصل إلى 85 ألف صفقة.

* أداء القطاعات:-

تراجعت جميع القطاعات مقابل ارتفاع قطاعي "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.6 %، و"الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.19 %، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 2.3 %، يليه "الأدوية" بنسبة 2 %، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.7 %.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 33 % بقيمة 907 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 % بقيمة 664 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 % بقيمة 263 مليون ريال.

* أداء الأسهم:-

تصدر الأسهم المرتفعة "إعادة" بنسبة 4.90 % ليغلق عند 7.71 ريال، يليه "مشاركة ريت" بنسبة 2.98 % ليغلق عند 8.29 ريال، وحل ثالثا "حلواني إخوان" بنسبة 2.86 % ليغلق عند 39.60 ريال.

وفي المقابل، تصدر المتراجعة "نادك" بنسبة 5 % ليغلق عند 23.56 ريال، يليه "معادن" بنسبة 4.52 % ليغلق عند 49.65 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد" بنسبة 3.95 % ليغلق عند 15.58 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 369 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 242 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 198 مليون ريال.