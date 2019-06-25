مباحثات "أمريكية كورية جنوبية" على مستوى وزيرى الدفاع

أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، صباح اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، وأكد معه مجددا مواصلة الدعم العسكري لجهود البلدين الدبلوماسية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الدفاع في سول أن الوزير جونج أشاد بالدور الكبير الذي لعبه التحالف الكوري الجنوبي – الأمريكي لتغيير الوضع الأمني بشكل ديناميكي في شبه الجزيرة الكورية خلال السنة ونصف السنة تحت قيادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس ماتيس والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي السابق باتريك شاناهان.

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ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فقد عبر كونج عن تطلعه إلى أن يؤدي "إسبر" مهامه بشكل سلس ويساهم في تطوير التحالف، بناءً على خبراته المختلفة.

وقال إسبر إن الاتصال الهاتفي بينه والوزير جونج جاء في اليوم الأول لتوليه المنصب إذ أن كوريا الجنوبية تعد أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة وفقا للوزارة.