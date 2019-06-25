البرلمان الجورجي ينتخب مرشح الحزب الحاكم رئيسًا جديدًا

وتم انتخاب "أرشيل تالكفادزي" بالإجماع، وعندما غادر المشرعون المعارضون الجلسة احتجاجًا على رفض الحزب الحاكم مناقشة موقف وزير الداخلية، الذي يعتبرونه مسؤولين عن الشرطة باستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرة.
واندلعت الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن ألقى المشرع الروسي سيرجي جافريلوف كلمة أمام المشرعين من كرسي المتحدث بالروسية.
وأثار هذا الاستياء الشديد بين كثير من الجورجيين، الذين يشعرون بالغضب والإهانة، وعليهم الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو على الرغم من أن روسيا غزت بلادهم لفترة وجيزة في عام 2008 وما زالت تدعم منطقتين منفصلتين في جورجيا.
وتطورت الاحتجاجات بسرعة إلى أزمة مزدوجة حلت موسكو ضد تبيليسي وحرضت المحتجين في جورجيا ضد حكومتهم، والتي حاولت لسنوات تهدئة الخلافات مع موسكو.
وعلقت روسيا رحلاتها إلى جورجيا وقالت إنها تشدد الرقابة على واردات النبيذ الجورجية.
وقال المحتجون إنهم سيواصلون الحشد حتى يستقيل وزير الداخلية.
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