ريال مدريد يتخلى عن كيليان مبابي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني تخلى عن فكرة ضم النجم الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية وأجل العملية إلى وقت لاحق.
وأوضح مصدر للصحيفة أن إدارة النادي الملكي قررت فتح ملف مبابي مرة أخرى عام 2020، حين "تصبح الظروف مواتية" مع إدارة باريس سان جيرمان.
وأضاف رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي شدد على أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لن يغادر "حديقة الأمراء" خلال الصيف الحالي، فيما قرر مبابي الصمت وعدم الحديث لوسائل الإعلام، بشأن مستقبله.
وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة قد أكدت قبل أسابيع عزم ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو (315 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات مبابي.
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