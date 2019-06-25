نفس الملامح والشبه والسلوك.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل يوم يثبت لنا المجلس العسكري الانتقالي إنه امتداد طبيعي للمؤتمر الوطني، فهو حتى الآن لم يفعل شيئاً مختلفاً، يتصرف بنفس الطريقة ويتحدث بنفس الكلمات ويرتكب نفس الأخطاء ووضع السودان في نفس المحك داخلياً وخارجيا، الفرق الوحيد هو إنه إرتكب تهور المؤتمر الوطني خلال 30 سنة، في أقل من ثلاثة أشهر، ولذلك سيكون مستوى التهدور في ظل وجوده سريعاً جداً.

ما يقوم به المجلس الآن من برامج لكسب ود المواطن البسيط وقمع من هم أكثر وعياً ويقودون التغيير الفعلي وشراء للذمم يؤكد أنه سيقود السودان إلى الهلاك ويوقف عملية التغيير الحقيقية التي يحلم بها الشعب وسيبقى السودان في حفرة المؤتمر الوطني.

المجلس العسكري بدأ علاقته مع الشعب بخدعة عندما وعد بتسليم السلطة ثم نقض عهده وواصل في طريق نقض العهود غير مهتم بأن ما يفعله لا يخدم مصلحة المواطن بقدر ما يضره، فهو اتفق مع قوى الحرية والتغيير وتنكر للاتفاق بحجة إنه غير ملزم لأنهما لم يوقعا عليه ونسي أن الرجال (يمسكون من ألسنتهم) حسب قيم وأخلاق الشعب السوداني والمسلمين فالكلمة أيضاً عهد يستوجب التنفيذ، وهذا بلا شك سلوك مشين ويشكك في نزاهته ولا بد أن يحذره الشعب فهو قد يأتي غداً وينكر الثورة نفسها.

المجلس العسكري يحاول تغييب المواطنين وابتزازهم وكسب تعاطفهم بطرق ملتوية من أجل أن يدعموه ويفوضوه دون أن يتذكر أن في عنقه دم العشرات من أبنائهم لم يعتذر عنه أو يتحمل مسؤوليته، كما إنه يقوم بحشد موظفي الدولة ويعدهم بتحسين الرواتب ودعمهم من أجل خلق جسم يضرب به تجمع المهنيين، وهذا بلا شك سلوك غير نزيه ولا يجب أن يرضى به المواطنون ﻷن فيه عدم تقدير لهم ويعتبر مشروع فساد رسمي.

المجلس في البداية اعترف أن الريادة في الثورة لقوى الحرية والتغيير ثم تراجع ليقول إنها لا تمثل الشعب وأصبح يسعى لإقصائها، وخلال الأيام الماضية قام بمنع تجمع المهنيين من إقامة ندوات في عدة مناطق لمخاطبة جماهيرهم وتنويرهم بما يحدث وفرق الحضور بالبمبان وهذا يعني أنه يمنع المواطنين من ممارسة حقمهم وهو حرية التعبير مما يؤكد خوفه من النقد وتمليك الشعب الحقائق.

وفي إهانة غير مسبوقة قام المجلس بقطع الإنترنت من كل السودان وشل حركة قطاعات واسعة من الشعب وعطلها عن العمل وخسَّرها الكثير من المال وحرمها من التواصل الاجتماعي مما شكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً عليها، وهذا يؤكد أنه على استعداد ليقوم بتعاسة الشعب إلى أقصى درجة.

من هنا يجب أن تقاوم كل جماهير الشعب السوداني سلوك المجلس العسكري الاستبدادي الذي ظل يمارسه سيىء الذكر المؤتمر الوطني فظل عاجزاً عن قيادة التغيير وعن احترام الشعب والالتزام بحقوقه، وحتى يتجنب تكرار المأساة مع المجلس العسكري الذي هو امتداد للمؤتمر الوطني.

خلاصة القول، لا بد أن تلتزم جماهير الشعب بالعمل من أجل تغيير حقيقي، وليس بالضرورة مناصرة جهة محددة، ولكن مهم جداً أن يكون لكل شخص موقف واضح ضد كل جهة تحاول إبقاء الوضع القديم وضد كل فرد أناني يمارس سلوك النظام المخلوع ولا يهتم لخسارة الشعب.