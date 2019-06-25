أمريكا تدرس ردا على تعليق روسيا امتثالها لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى

قال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هاتشيسون، اليوم الثلاثاء، تدرس الولايات المتحدة ردًا محتملًا على تعليق روسيا امتثالها لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، من أجل حماية نفسها من صواريخ كروز الروسية.
وأضاف "هاتشيسون" للصحفيين، أن الولايات المتحدة تبحث الرد في مجال الأسلحة التقليدية وتدرس أيضًا إمكانية إنشاء أنظمة دفاعية جديدة وسط تعليق روسيا للامتثال لقواعد المعلومات.
وأعلنت روسيا تعليقها لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ولكن فقط بعد تعليق الولايات المتحدة رسميًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق واتهمت موسكو بخرق شروطها من خلال استخدامها لصواريخ كروز 9M729.
وكانت قد دحضت روسيا هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية المنتشرة في أوروبا يمكن إعادة استخدامها للاستخدام الهجومي، وبالتالي فهي في انتهاك للاتفاقية.
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