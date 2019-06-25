أمريكا تدرس تطوير أسلحة غير نووية لاعتراض صواريخ كروز الروسية

تدرس الولايات المتحدة تطوير الأسلحة غير النووية للدفاع ضد صواريخ كروز الروسية، وفقا لما أكدّ اليوم الثلاثاء، الممثل الدائم للولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي، كاي بيلي هاتشيسون.

وقال هوتشيسون، إن واشنطن تدرس إمكانية الرد على استكمال شروط معاهدة الأسلحة النووية "في مجال الأسلحة التقليدية".

وقرّرت الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى اعتبارًا من 2 فبراير، والبدء في عملية الانسحاب من الاتفاقية، التي ستكتمل في 6 أشهر.

وتتهم واشنطن موسكو بانتهاك قواعد هذا الاتفاق الثنائي، في حين أن الجانب الروسي ينكر الاتهامات، وتحذّر من أن الأنظمة المضادة للصواريخ في المنشآت الأرضية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ الأمريكي إيجيس يمكن استبدالها بسهولة بصواريخ كروز متوسطة المدى، وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية.

ورداً على ذلك، علقت موسكو أيضا مشاركتها في المعاهدة، وطالبت الولايات المتحدة بتقديم أدلة على الانتهاك الروسي المزعوم لشروط ذلك الاتفاق.