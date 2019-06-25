دراسة تحذر من انتقال بكتيريا خطرة عن طريق الخس

حذّر باحثون من أنّ الخضراوات الخضراء الورقية "صعبة الغسل" مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لحمل البكتيريا الخطرة المقاومة للمضادات الحيوية.

ووجد العلماء، أنّ البكتيريا القوية بما يكفى لمقاومة العلاج بالمضادات الحيوية يمكن انتقالها عن طريق الخس، نقلاً عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم،

وكان الخس، على وجه الخصوص، موضع اهتمام الخبراء لأن الأخاديد والطيات الطبيعية في أوراقها تجعل من الصعب غسلها جيدًا.

وغالبا ما يؤكل الخس والخضر الورقية الأخرى نيئة، مما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة.

وتعتبر مقاومة المضادات الحيوية كواحدة من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الإنسان، وتعتبر اللحوم المستزرعة سببًا رئيسيًا.

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وتحصل العديد من الحيوانات على المضادات الحيوية عندما لا تكون مريضة حتى يزيد حجمها، لذا فإن البكتيريا تعودت على التواجد حول العقاقير، لكن باحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا قد أكدّوا أنه ليس فقط اللحم الذي ينقل تلك البكتيريا، وقد تلعب الخضروات أيضًا دورًا.

وأضاف الباحثون سلالات متحولة من بكتيريا "الإشريكية القولونية" إلى أوراق الخس وأطعموها للفئران التي كانت تتلقى علاجًا بالمضادات الحيوية لمدة أربعة أيام، حسبما ذكرت صحيفة نيو ساينتست.

وتمكنت الإشريكية القولونية من الصمود عبر مرور الجسم واستعماره وتجذرت وتكاثرت في أمعاء الفئران على الرغم من تناولها المضادات الحيوية.

وقال الباحث البارز مارلين ميسلي "لقد صادفنا أشخاص يقولون لأنهم نباتيون الآن أصبحوا في أمان".

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن مليوني شخص يصابون بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية في البلاد كل عام، ويموت منهم 23 ألف شخص، ويعتقد أن حوالي 400 ألف من هذه العدوى تأتي من الغذاء- معظمهم من اللحوم.